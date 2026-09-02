एनसीसी कैडेट जय का राष्ट्रीय लीडरशिप कैंप के लिए चयन

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बादली। राजकीय महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट जय का चयन एडवांस लीडरशिप कैंप (एएलसी-तृतीय) के लिए हुआ है। उनका चयन 8 हरियाणा बटालियन एनसीसी, रेवाड़ी के अंतर्गत किया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शिविर 19 से 30 अक्तूबर 2026 तक एनसीसी अकादमी, मलोट (पंजाब) में आयोजित होगा। प्राचार्य मेजर आनंद कुमार ने जय को बधाई दी। उन्होंने इसे कैडेट की मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा का परिणाम बताया। एनसीसी अधिकारी डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि शिविर में देशभर से चयनित कैडेट भाग लेंगे। इसमें नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व विकास, अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जय अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से महाविद्यालय और बटालियन का नाम रोशन करेंगे। शिक्षक व अन्य कैडेटों ने भी जय को बधाई दी।