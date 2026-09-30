नव पंख के बच्चों को दिया स्वस्थ हृदय का संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:22 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:22 AM IST
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झज्जर। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर नव पंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी राजपूत धर्मशाला सेक्टर-6, में बच्चों को हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। बच्चों को बताया गया कि स्वस्थ हृदय के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग-प्राणायाम, पर्याप्त नींद और तनाव से दूर रहना बेहद जरूरी है। बच्चों को समझाया गया कि आज से ही अपनी अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाकर वे भविष्य में हृदय संबंधी बीमारियों से बचाव की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।
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