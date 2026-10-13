फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Manju wins two medals at the Asian Masters Swimming Championships.

एशियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में मंजू ने जीते दो पदक

Tue, 13 Oct 2026 03:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
Manju wins two medals at the Asian Masters Swimming Championships.
-फोटो 85 : तैराक और शिक्षिका मंजू दहिया, एशियन मास्टर्स स्विमिंग मैडलिस्ट। स्रोत एकेडमी
बहादुरगढ़। एचएल सिटी स्थित चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी की तैराक और गणित शिक्षिका मंजू दहिया ने बेंगलुरु में आयोजित दूसरी एशियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक जीते। उन्होंने 200 मीटर बैकस्ट्रोक और 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले स्पर्धाओं में यह उपलब्धि हासिल की।
विज्ञापन

गांव खरहर के राजकीय विद्यालय में गणित शिक्षिका मंजू दहिया विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों से जुड़ने और नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करती हैं। इससे पहले वह नेशनल मास्टर्स प्रतियोगिता में भी दो कांस्य पदक जीत चुकी हैं।
विज्ञापन

उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय हरियाणा तैराकी एसोसिएशन के महासचिव अनिल खत्री और अपने परिवार को दिया। वह चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में कोचों के मार्गदर्शन में नियमित अभ्यास करती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंजू दहिया ने कहा कि हरियाणा तैराकी एसोसिएशन युवा और मास्टर्स तैराकों को बेहतर सुविधाएं और प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध करा रही है। एसोसिएशन के महासचिव अनिल खत्री ने भी उन्हें उपलब्धि पर बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed