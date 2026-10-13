एशियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में मंजू ने जीते दो पदक

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गांव खरहर के राजकीय विद्यालय में गणित शिक्षिका मंजू दहिया विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों से जुड़ने और नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करती हैं। इससे पहले वह नेशनल मास्टर्स प्रतियोगिता में भी दो कांस्य पदक जीत चुकी हैं।उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय हरियाणा तैराकी एसोसिएशन के महासचिव अनिल खत्री और अपने परिवार को दिया। वह चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में कोचों के मार्गदर्शन में नियमित अभ्यास करती हैं।मंजू दहिया ने कहा कि हरियाणा तैराकी एसोसिएशन युवा और मास्टर्स तैराकों को बेहतर सुविधाएं और प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध करा रही है। एसोसिएशन के महासचिव अनिल खत्री ने भी उन्हें उपलब्धि पर बधाई दी।