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100 मीटर दौड़ में खाविश और कनक प्रथम

Thu, 12 Nov 2026 05:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 05:50 PM IST
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Khavish and Kanak finish first in th
12jjrp02- प्रतियोगिता में भाग लेते विद्यार्थी। स्रोत : संस्थान
फोटो-2
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संवाद न्यूज एजेंसी
झज्जर। तीन दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का वीरवार को शुभारंभ हुआ। पहले दिन नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों के मार्च पास्ट से हुई। पेस ग्रुप के निदेशक जय विकास ने बताया कि पहले दिन 50 मीटर व 100 मीटर रेस, बिस्किट रेस, बैलून रेस, बॉल रेस, फ्रॉग रेस, जंप रेस, बैग पैकिंग और बैलेंसिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

नर्सरी की 50 मीटर रेस में समिक्ष, इशानी, जियांश और ध्रुव विजेता रहे। एलकेजी में अयान, प्रियांशु और युवान तथा यूकेजी में विवान, अनायरा और शिव्या ने बाजी मारी। पहली कक्षा की 50 मीटर रेस में युवान, कार्तिक और निवेश ने स्थान पाया। दूसरी कक्षा में युवांश, दिव्यांश और रित्विक तथा तीसरी कक्षा में जियांश, याश्वी और तनिष ने 100 मीटर रेस में शानदार प्रदर्शन किया।
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चौथी कक्षा की 100 मीटर रेस में लड़कों में खाविश, युग, यश और कमल तथा लड़कियों में कनक, दृष्टि और सृष्टि अव्वल रहीं। पांचवीं कक्षा में लड़कों के वर्ग में परम, प्रियांश, रियांश, मनवित और सक्षम तथा लड़कियों में भूमि, अवंतिका, आर्या और इशिका ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने फ्रॉग, जंप, बैलून रेस, बॉल बैलेंसिंग और बैग पैकिंग में भी भाग लिया।
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