झज्जर में जेजेपी को मिला दर्जनों परिवारों का समर्थन, थामा पार्टी का दामन

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इस दौरान नए साथियों का पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें संगठन की विचारधारा और जनहित के मुद्दों पर मजबूती से काम करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर जेजेपी प्रवक्ता डॉ. विकास पाराशर ने कहा कि चीनू गुज्जर की ओर से लगातार किए जा रहे जनसंपर्क और अथक मेहनत का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में परिवार जेजेपी के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले प्रत्येक साथी का सम्मान किया जाएगा और उन्हें संगठन में उचित जिम्मेदारी देकर जनता की आवाज को और मजबूती दी जाएगी। पाराशर ने कहा कि जननायक देवीलाल की विचारधारा जेजेपी की राजनीतिक ताकत है।उन्होंने कहा कि देवीलाल ने हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, छोटे व्यापारी और कमेरे वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। जेजेपी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसकी आवाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता अब सवाल पूछ रही है कि बड़े-बड़े दावों के बावजूद गांव, किसान और आम परिवार की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान कब होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष की आवाज दबाने के बजाय जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए और जमीनी समस्याओं पर ठोस काम करना चाहिए।इस अवसर पर परवेश गुलिया, मुकेश कुमार, अनिल सिंघल, हरीश गाभा, हरीश जुनेजा, आशीष गाभा, प्रवीन बंसल, राम कंवर अहलावत, लीलू गुज्जर और सुमित गुज्जर मौजूद रहे।