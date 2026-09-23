जगतगुरु डॉ. वैष्णव कृष्ण दास ने किए माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन

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बेरी। भगवान वराह क्षेत्र, नेपाल स्थित रामानुजाचार्य पीठ से जगतगुरु डॉ. वैष्णव कृष्ण दास महाराज बुधवार को राजेश आर्य के साथ बेरी पहुंचे। उन्होंने प्रसिद्ध माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में पूजा-अर्चना कर माता के दर्शन किए। इस दौरान भाजपा बेरी मंडल की ओर से मंडल अध्यक्ष राजवीर कौशिक, महामंत्री संदीप कुमार सहित कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। महाराज ने उपस्थित लोगों को धर्म जागरण, संस्कार और समाज सेवा का संदेश देते हुए सर्वजन हित में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने भाजपा मंडल कार्यकारिणी सदस्यों को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ धाम आने का निमंत्रण भी दिया और सभी को आशीर्वाद प्रदान किया।

संवाद न्यूज एजेंसी