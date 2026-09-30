सितंबर में 8 दिन येलो जोन में रहा एक्यूआई, 21 दिन हवा रही ग्रीन श्रेणी में

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पिछले चार-पांच दिनों से मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश और हवाओं के कारण तापमान में कमी आई है और सुबह-शाम हल्की ठंडक का अहसास होने लगा है। सितंबर के आंकड़ों के अनुसार, 21 सितंबर को एक्यूआई 197 दर्ज किया गया, जो महीने में अब तक के प्रमुख उच्च स्तरों में रहा। इसके बाद 22 सितंबर को 190 दर्ज हुआ था। 24 सितंबर को एक्यूआई 173 दर्ज किया गया। 20 से 24 सितंबर के बीच हवा की गुणवत्ता येलो श्रेणी में रही। इसके बाद 25 सितंबर से एक्यूआई फिर ग्रीन श्रेणी में आ गया।बारिश के बाद हवा हुई साफबारिश के साथ तेज हवा चलने से वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषण के कणों में कमी आई। इसका असर एक्यूआई पर भी दिखाई दिया। 25 सितंबर को एक्यूआई 79, 26 सितंबर को 63 और 27 व 28 सितंबर को 53 दर्ज हुआ। लगातार कम एक्यूआई रहने से शहरवासियों को प्रदूषण से राहत मिली।तापमान में भी आई गिरावटमौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, सूर्य देव तेज चमके, लेकिन लोगों को गर्मी का अहसास नहीं हुआ। दिनभर ठंडी हवा का दौर चला। सुबह और शाम के समय मौसम सुहावना रहा।