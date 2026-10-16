चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह की सजा, 4.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार, श्रीराम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने सोनू को वाणिज्यिक वाहन या उपकरण के लिए चार लाख रुपये का ऋण दिया था। किस्तों का भुगतान नहीं करने पर सोनू ने दो मार्च 2022 को चार लाख रुपये का चेक जारी किया, जो अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया। कंपनी ने कानूनी नोटिस भेजने के बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई।अदालत ने पाया कि चेक पर सोनू के हस्ताक्षर विवादित नहीं थे। वह वैधानिक धारणा को खंडित करने के लिए कोई ठोस बचाव भी पेश नहीं कर सका। इसी आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया।