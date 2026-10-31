भारत को जानो प्रतियोगिता में बुपनिया के होली फेथ स्कूल ने मारी बाजी

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वरिष्ठ वर्ग में होली फेथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बुपनिया ने प्रथम स्थान हासिल किया। कनिष्ठ वर्ग में वैश्य आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की टीम विजेता रही। दोनों वर्गों की विजेता टीमें 29 नवंबर को पानीपत में होने वाली प्रांतीय प्रतियोगिता में बहादुरगढ़ शाखा का प्रतिनिधित्व करेंगी।कार्यक्रम में वैश्य महिला शिक्षण महाविद्यालय के प्रधान सत्यनारायण अग्रवाल मुख्य अतिथि और भाविप के प्रांतीय संगठन सचिव मूलचंद जोशी अध्यक्ष रहे। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को देश के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, संविधान और साहित्य की जानकारी दी गई।वरिष्ठ वर्ग में वैश्य आर्य कन्या स्कूल दूसरे और पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, परनाला तीसरे स्थान पर रहा। कनिष्ठ वर्ग में होली फेथ स्कूल दूसरे और एसआर सेंचुरी स्कूल तीसरे स्थान पर रहा। विजेताओं को प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।-फोटो 89 : प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थी भाविप के पदाधिकारियों के साथ। स्रोत भाविप