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कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन नेवुले स्टेडियम शिवमोग्गा में हरियाणा और चंडीगढ़ की टीम के बीच अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी का लीग क्रिकेट मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हरियाणा की टीम ने अपनी पहली पारी में आठ विकेट पर 514 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इस दौरान बल्लेबाजी में यशवर्धन राठी ने 23 रन बनाए।इसके बाद अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी चंडीगढ़ की टीम 202 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान गेंदबाजी में यशवर्धन राठी ने छह विकेट हासिल किए। चंडीगढ़ की टीम फॉलो-ऑन भी नहीं बचा पाई। इसके बाद अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी चंडीगढ़ की टीम 165 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान गेंदबाजी में यशवर्धन राठी ने दो विकेट हासिल किए।