फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Haryana team steadied by Yashvardhan's unbeaten 69

यशवर्धन के नाबाद 69 रन से संभली हरियाणा की टीम

Tue, 13 Oct 2026 03:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:03 AM IST
विज्ञापन
Haryana team steadied by Yashvardhan's unbeaten 69
12jjrp25- झज्जर। यशवर्धन दलाल
झज्जर। रणजी ट्रॉफी के लीग मुकाबले में हिमाचल प्रदेश के 253 रन के जवाब में हरियाणा ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में चार विकेट पर 178 रन बना लिए। टीम अभी 75 रन पीछे है। झज्जर निवासी विकेटकीपर बल्लेबाज यशवर्धन दलाल 69 रन बनाकर नाबाद हैं। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और एक छक्का लगाया।
विज्ञापन

रोहतक के लाहली स्थित चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में हिमाचल प्रदेश ने पहले दिन सात विकेट पर 153 रन बनाए थे। दूसरे दिन टीम 253 रन पर ऑलआउट हो गई।
विज्ञापन

लक्ष्य के जवाब में उतरी हरियाणा की शुरुआत खराब रही। टीम ने महज 20 रन पर तीन विकेट गंवा दिए। इसके बाद यशवर्धन ने पारी को संभाला। उनके साथ अन्य बल्लेबाजों ने भी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और दिन का खेल समाप्त होने तक हरियाणा ने 178 रन बना लिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed