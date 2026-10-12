वोटर से प्राप्त दावे आपत्तियों का तत्काल निपटान करें अधिकारी : डीसी

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डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम, पता, आयु और फोटो सहित अन्य विवरणों की जांच करने की अपील की है, ताकि त्रुटियां समय रहते ठीक कराई जा सकें। उन्होंने सभी निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों वोटर से प्राप्त दावे व आपत्तियों का तत्काल निपटान करने के निर्दश दिए।डीसी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र नामों को हटाकर सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाना है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को विश्वसनीय बनाने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।