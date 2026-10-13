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Hindi News ›   City & states ›   Hanish tops CBSE wrestling trials, selected for national competition

सीबीएसई कुश्ती ट्रायल में प्रथम रहे हनीश, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित

Tue, 13 Oct 2026 03:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:02 AM IST
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Hanish tops CBSE wrestling trials, selected for national competition
12jjrp08- कुंजिया गांव निवासी पहलवान हनीश, जिसका चयन एसजीएफआई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता (अंड
झज्जर। कुंजिया गांव निवासी पहलवान हनीश ने सीबीएसई कुश्ती ट्रायल में प्रथम स्थान हासिल कर एसजीएफआई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता (अंडर-14) के लिए चयनित होने का गौरव प्राप्त किया है। 11 अक्तूबर को सोनीपत में आयोजित ट्रायल में शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।
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हनीश एमआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हसनपुर के छात्र हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 31 अक्तूबर से 5 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित होगी। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, हनीश सीबीएसई स्कूल टीम का नेतृत्व करते हुए प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
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विद्यालय की प्रधानाचार्य नेहा शर्मा, निदेशक संगीता कोडान और उपनिदेशक सुभाष चंद्र यादव ने हनीश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है। इस उपलब्धि में विद्यालय के कोच एवं डीपीई कृष्ण छोक्कर, मानशी और ज्योति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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