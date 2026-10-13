सीबीएसई कुश्ती ट्रायल में प्रथम रहे हनीश, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित

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हनीश एमआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हसनपुर के छात्र हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 31 अक्तूबर से 5 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित होगी। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, हनीश सीबीएसई स्कूल टीम का नेतृत्व करते हुए प्रतियोगिता में भाग लेंगे। विज्ञापन

विद्यालय की प्रधानाचार्य नेहा शर्मा, निदेशक संगीता कोडान और उपनिदेशक सुभाष चंद्र यादव ने हनीश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है। इस उपलब्धि में विद्यालय के कोच एवं डीपीई कृष्ण छोक्कर, मानशी और ज्योति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। विज्ञापन विज्ञापन

हनीश एमआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हसनपुर के छात्र हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 31 अक्तूबर से 5 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित होगी। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, हनीश सीबीएसई स्कूल टीम का नेतृत्व करते हुए प्रतियोगिता में भाग लेंगे।विद्यालय की प्रधानाचार्य नेहा शर्मा, निदेशक संगीता कोडान और उपनिदेशक सुभाष चंद्र यादव ने हनीश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है। इस उपलब्धि में विद्यालय के कोच एवं डीपीई कृष्ण छोक्कर, मानशी और ज्योति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

झज्जर। कुंजिया गांव निवासी पहलवान हनीश ने सीबीएसई कुश्ती ट्रायल में प्रथम स्थान हासिल कर एसजीएफआई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता (अंडर-14) के लिए चयनित होने का गौरव प्राप्त किया है। 11 अक्तूबर को सोनीपत में आयोजित ट्रायल में शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।