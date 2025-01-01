गोगा पीर के जयकारों से गूंजा गुभाना, मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

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मेले में बच्चों और महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। बड़े-बड़े झूले बच्चों और महिलाओं के आकर्षण का केंद्र बने रहे। दुकानों पर भी दिनभर खरीदारी के लिए भीड़ लगी रही। इससे पहले गोगा कमेटी की ओर से गांव में गोगा पीर की झांकी निकाली गई। कमेटी सदस्य झांकी को गोगा स्थान से गोगा मंदिर तक लेकर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गोगा पीर के जयकारे लगाए और पूरा गांव भक्तिमय हो गया।मेले में हजारों महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की और गोगा नवमी की कढ़ाई की। पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने लुहार वाले जोहड़ से मिट्टी निकालकर सेवा भाव का परिचय दिया। वर्षों से आयोजित हो रहे इस मेले में दूर-दराज के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं।मेले और मंदिर परिसर में सुरक्षा व व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। गांव के स्वयंसेवकों ने व्यवस्था संभाली, जिसमें टीनू पंच की टीम ने भी सहयोग किया। बेहतर व्यवस्थाओं के लिए दुकानदारों और श्रद्धालुओं ने आयोजन कमेटी की सराहना की।फोटो 72: मेले में खरीदारी करते बच्चे व महिलाएं। (संवाद)फोटो 73: मेले में झूले का आनंद लेते बच्चे और महिलाएं।(संवाद)