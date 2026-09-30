सड़क के निर्माण के साथ ही उखड़ी बजरी, शिकायत के बाद नगर परिषद लेगी सैंपल

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पार्षद कुलदीप राठी का आरोप है कि सड़क निर्माण में बिना तारकोल के कंक्रीट डाली जा रही है। इसके अलावा निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री भी निर्धारित मात्रा में नहीं होने की शिकायत की गई है। पार्षद का कहना है कि शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से निर्माण कार्य लगातार जारी है।नगर परिषद की ओर से अब निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच कराने के लिए सैंपल लिए जाएंगे। इन नमूनों की जांच श्रीराम टेस्ट लैब और लोक निर्माण विभाग से कराई जाएगी। नगर परिषद ने इसके लिए संबंधित ठेकेदार को पत्र भी जारी किया है।नगर परिषद के जेई नीरज ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर शिकायत मिली है। ऐसे में नमूने लेकर जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के पालन की स्थिति स्पष्ट होगी। यदि जांच में निर्माण सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।वहीं चेयरपर्सन सरोज राठी ने बताया कि सेक्टर छह में सड़कों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। वे स्वयं मौके पर जाकर निर्माण सामग्री की जांच करवाएंगी।