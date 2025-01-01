गणपति धाम में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गोवर्धन पर्व

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कार्यक्रम के दौरान भगवान गोवर्धन, शेष नाग और राधा-कृष्ण की आकर्षक झांकी निकाली गई। झांकी के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और गोवर्धन पूजा के महत्व से अवगत कराया गया। इस दौरान भक्ति और धार्मिक माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। आयोजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कलाकारों ने धार्मिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। महामंडलेश्वर नरेश शास्त्री ने पर्व के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों को धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश दिया। गणपति धाम में पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा। ेइस मौके पर प्रधान अशोक गोयल, मुकेश गोयल, मुकेश बंसल, पवन अग्रवाल, भारतभूषण, संदीप अग्रवाल मौजूद रहे।

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बहादुरगढ़। गणपति धाम में गोवर्धन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीश्री 1008 महामंडलेश्वर नरेश शास्त्री ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। यह कार्यक्रम श्रीश्याम सखा परिवार की ओर से आयोजित किया गया।