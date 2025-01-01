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पटाखों की चिंगारी से एचएनजी फैक्टरी के गोदाम में लगी आग

Tue, 10 Nov 2026 12:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:33 AM IST
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Fire breaks out in HNG factory warehouse due to sparks from firecrackers
-फोटो 85 : फैक्टरी के गोदाम में लगी आग को बुझाते फायर कर्मचारी। स्रोत विभाग
बहादुरगढ़। दिवाली पर पटाखे फोड़ने के दौरान निकली चिंगारी से वेदांत नगर स्थित एचएनजी फैक्टरी के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में कबाड़ रखा था। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना के समय गोदाम में कोई मौजूद नहीं था।
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उखाड़नी पड़ी लोहे की टिन चद्दर
मौके पर पहुंचे वार्ड 18 के पार्षद संदीप दहिया ने बताया कि वेदांत नगर की ओर से आग लगी थी। पास में ही कंपनी का गैस प्लांट भी है। साथ ही वेदांत नगर व परनाला गांव भी है। अगर आग बढ़ती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में तुरंत वेदांत नगर साइड से टिन शेड की चद्दर उखाड़ी गई और वहां से फायरब्रिगेड ने पानी की बौछार करके आग पर काबू पाया।
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रविवार रात वेदांत नगर में एचएनजी फैक्टरी के गोदाम में आग लग गई थी। सूचना पर फायर विभाग की दो गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। दोनों गाड़ियों की मदद से एक घंटे में आग पर काबू पाया गया। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।
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रविंद्र कुमार, फायर अधिकारी, बहादुरगढ़।

-फोटो 85 : फैक्टरी के गोदाम में लगी आग को बुझाते फायर कर्मचारी। स्रोत विभाग

-फोटो 85 : फैक्टरी के गोदाम में लगी आग को बुझाते फायर कर्मचारी। स्रोत विभाग

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