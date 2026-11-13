साली से अश्लील हरकत करने पर एफआईआर

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सदर थाना इलाके की एक युवती ने एफआईआर में बताया कि उसकी बहन उचाना थाना के गांव में विवाहित है। उसका जीजा मनदीप उनके घर आता है तो उसके साथ अश्लील हरकत करता है। उसने आरोपी का विरोध की भी किया। आरोपी जब भी वह पढ़ने बाहर जाती है तो वह उसका पीछा करता है। उस पर फब्तियां कसता है। इसके चलते उसे शर्मसार होना पड़ रहा है। विरोध करने पर आरोपी उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। प्रभारी पूजा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अश्लील हरकत करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

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जींद। सदर थाना इलाके में एक युवक ने साली के साथ अश्लील हरकत करने, पीछा कर परेशान करने का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अश्लील हरकत करने समेत एफआईआर दर्ज कर ली है।