नवरात्र पर बहादुरगढ़ के बाजार में लौटी रौनक, दो दिन में बिके 77 वाहन

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बहादुरगढ़। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पहले दो दिन में शुभ मुहूर्त में 77 दोपहिया और चार पहिया वाहनों की डिलीवरी दी गई। इनमें 25 दोपहिया और 52 चार पहिया वाहन शामिल हैं।लंबे समय से सुस्ती झेल रहे कारोबारियों को नवरात्र के साथ शुरू हुए त्योहारी सीजन से राहत की उम्मीद जगी है। कारोबारियों के अनुसार, नवरात्र के पहले दिन से ही बिक्री में सुधार दिखने लगा है। उन्हें आने वाले दिनों में कारोबार और बढ़ने की उम्मीद है।शहर में करीब 10 दोपहिया वाहन शोरूम हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन आगे बढ़ने के साथ बिक्री में और तेजी आएगी।नवरात्र के पहले दिन लोग स्कूटी और मोटरसाइकिल की डिलीवरी लेने शोरूम पहुंचे। नजफगढ़ रोड स्थित दोपहिया वाहन शोरूम के संचालक नरेश राठी ने बताया कि उनके शोरूम से 25 वाहनों की डिलीवरी दी गई। इनमें तीन इलेक्ट्रिक वाहन और 22 मोटरसाइकिल शामिल हैं। इनमें कई वाहन पितृ पक्ष के दौरान बुक कराए गए थे।आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थित चार पहिया वाहन शोरूम के मैनेजर शशिकांत ने बताया कि वाहनों की बुकिंग लगातार जारी है। अष्टमी और नवमी के लिए अब तक नौ वाहनों की बुकिंग हो चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में बुकिंग और बढ़ेगी।