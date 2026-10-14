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Hindi News ›   City & states ›   Farmers suffer losses due to unseasonal rain; JJP to stage a protest today.

बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान, आज प्रदर्शन करेगी जेजेपी

Wed, 14 Oct 2026 02:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:38 AM IST
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Farmers suffer losses due to unseasonal rain; JJP to stage a protest today.
13jjrp12- डॉ. विकास पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी
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झज्जर। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के जिला प्रवक्ता डॉ. विकास पाराशर ने कहा कि बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल और मंडियों में खुले में रखी धान की ढेरियों व बोरियों को नुकसान पहुंचा है। इसके विरोध में जेजेपी के पदाधिकारी बुधवार को अनाज मंडी में प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की पूरी खरीद नहीं कर रही है।

डॉ. पाराशर ने कहा कि खरीद और उठान में देरी से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से बारिश प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही, भीगी धान की खरीद में अनावश्यक बाधाएं दूर करने, जरूरत के अनुसार गुणवत्ता मानकों में छूट दिलाने तथा मंडियों में जलनिकासी, तिरपाल और ढके हुए भंडारण की व्यवस्था करने की मांग की, ताकि फसल को आगे नुकसान से बचाया जा सके।
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