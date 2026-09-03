पशु चारे की बढ़ती कीमतों पर किसानों का विरोध, दूध-घी के दाम बढ़ाने का फैसला

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बिरोहड़ गांव में किसानों ने भैंस के दूध का दाम 90 रुपये प्रति लीटर तय किया है। गाय का दूध 70 रुपये प्रति लीटर और घी 1500 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने का फैसला लिया गया है। वहीं, डावला गांव में पशुपालकों ने भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर बेचने का निर्णय लिया है। डावला में गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। किसान मंजीत, सुंदर, लीलाराम, राकेश, संजू और बलवान ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में पशु चारे, खल, बिनौले और स्वास्थ्य सेवाओं के दाम कई गुना बढ़े हैं। लागत बढ़ने और बिक्री मूल्य स्थिर रहने से पशु व्यवसाय लगातार नुकसान में है। बचत न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोग तेजी से पशुपालन छोड़ रहे हैं।इंसेटकिसानों की शुद्धता की गारंटीपशुपालकों ने ग्राहकों को शुद्ध और बिना मिलावट वाला दूध देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि ग्राहक अपने सामने बैठकर पशुपालकों से दूध निकलवाकर ले जा सकते हैं। दूध में किसी भी तरह की पानी की मिलावट नहीं की जाएगी। पशुपालकों का मानना है कि 90 रुपये प्रति लीटर की दर से भी उन्हें बड़ा मुनाफा नहीं होगा। यह दर केवल व्यवसाय को पूरी तरह डूबने से बचाने में सहायक होगी।इंसेटदरों में लचीलापन और सरकारी मांगपशुपालकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि दूध और घी की नई दरें उनकी मर्जी पर आधारित हैं। यदि कोई पशुपालक इससे कम दर पर दूध या घी बेचना चाहे तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। कम दर पर बेचने वालों पर किसी भी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही पशुपालकों और किसानों ने सरकार से मांग की है। उन्होंने पशु फीड की लगातार बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने की अपील की है।इंसेटबड़े पशुपालकों से एकजुटता की अपीलपशुपालक रमेश, लक्ष्मण, अनिल और राजेश का कहना है कि यह संघर्ष केवल छोटे पशुपालकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देश के बड़े पशुपालकों और डेयरी संगठनों को भी एक मंच पर आना चाहिए। उन्हें दूध का एक न्यायसंगत और उचित मानक मूल्य तय करना होगा। मनमाने दरों से लोगों में विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है। दूध और घी के दाम बढ़ने से मिठाइयों के दाम भी बढ़ना तय है। इससे आम आदमी की जेब पर आर्थिक बोझ बढ़ना निश्चित है।