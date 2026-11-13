नगूरां मंडी में धान खरीद बंद होने पर भड़के किसान, जींद-कैथल मार्ग पर लगाया जाम

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करीब एक घंटे तक लगे जाम के बाद डीएसपी ऋषभ सोढ़ी ने किसानों को खरीद शुरू करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद दोपहर दो बजे जाम खोल दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान छाज्जूराम के नेतृत्व में किसानों ने दोपहर करीब एक बजे नगूरां गांव में सड़क के बीच ट्रैक्टर-ट्रालियां खड़ी कर दीं। सूचना मिलने पर नगूरां चौकी प्रभारी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने खरीद शुरू होने तक जाम खोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद डीएसपी ऋषभ सोढ़ी मौके पर पहुंचे और खरीद शुरू करवाने का भरोसा दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए वाहनों को नगूरां से दालमवाला की ओर डायवर्ट किया।20 दिन से फसल लेकर बैठे किसान, पोर्टल बंद होने का डरकिसानों ने डीएसपी को बताया कि नगूरां खरीद केंद्र पर अब तक करीब 40 हजार क्विंटल धान की आवक हो चुकी है, जबकि लगभग नौ हजार क्विंटल धान की खरीद अभी लंबित है। किसानों को चिंता है कि 15 नवंबर को सरकारी खरीद पोर्टल बंद हो जाएगा। ऐसे में उनकी बची हुई फसल की खरीद नहीं हो पाएगी। किसानों का आरोप है कि हैफेड की ओर से नियुक्त खरीद अधिकारी पीआर धान में नमी अधिक होने की बात कहकर खरीद टाल रही हैं। साफ-सुथरी फसल लेकर पहुंचे किसानों को भी एक-दो दिन इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है।एसडीएम ने जांच के लिए बनाई कमेटीकिसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उचाना की एसडीएम सुमन यादव ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की। खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक अजय के नेतृत्व में कमेटी नगूरां खरीद केंद्र पहुंची। कमेटी ने धान की गुणवत्ता, नमी की मात्रा और फसल के खरीद केंद्र पर पहुंचने के समय सहित विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू की।हैफेड के तकनीकी अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि एसडीएम की ओर से गठित कमेटी में खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक अजय, मार्केट कमेटी के एक अधिकारी और एसोसिएशन प्रधान जसवंत को शामिल किया गया है। कमेटी सभी पहलुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट एसडीएम को सौंपेगी।फोटो कैप्शन13जेएनडी09: नगूरां गांव में जींद-असंध-कैथल मार्ग पर जाम लगाते किसान व आढ़ती। स्रोत : किसान13जेएनडी10: नगूरां गांव में जाम के कारण जींद-कैथल मार्ग पर लगी वाहनों की लंबी लाइन। स्रोत : किसान13जेएनडी11: नगूरां खरीद केंद्र पर जांच के लिए पहुंंचे कमेटी सदस्य। स्रोत: किसान