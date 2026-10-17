खेल स्टेडियमों में सुविधाएं सुनिश्चित करें अधिकारी : डीसी

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बैठक में जिला खेल अधिकारी सतेंद्र सिंह ने खेल विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी। डीसी ने निर्देश दिए कि खिलाड़ियों को नियमानुसार खेल उपकरण और डाइट मनी उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा गांव सिलाना स्थित खेल परिसर सहित जिले के अन्य खेल स्टेडियमों में सुविधाओं, उपकरणों के रखरखाव और कोच की उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाए। विज्ञापन

डीसी ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना आवश्यक है, ताकि वे अपनी प्रतिभा निखारकर प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बैठक में जिला खेल अधिकारी सतेंद्र सिंह ने खेल विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी। डीसी ने निर्देश दिए कि खिलाड़ियों को नियमानुसार खेल उपकरण और डाइट मनी उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा गांव सिलाना स्थित खेल परिसर सहित जिले के अन्य खेल स्टेडियमों में सुविधाओं, उपकरणों के रखरखाव और कोच की उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाए।डीसी ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना आवश्यक है, ताकि वे अपनी प्रतिभा निखारकर प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

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झज्जर। जिले के सभी खेल स्टेडियमों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ खेल उपकरणों के रखरखाव और कोच की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यह निर्देश डीसी वर्षा खांगवाल ने शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में खेल सुविधाओं की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।