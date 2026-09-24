दिन में चौकीदार नहीं होने से फसल खराब कर रहे बेसहारा पशु

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झज्जर। अनाज मंडी में दिन में चौकीदार न होने से बेसहारा पशु फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों और आढ़तियों को परेशानी हो रही है। जिले की अनाज मंडियों में धान और बाजरे की आवक लगातार जारी है।झज्जर अनाज मंडी में अभी तक बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई है। कई किसान सरकारी खरीद या भावांतर का इंतजार कर रहे हैं। गांव अहरी के ज्ञान सिंह और सुखबीर जैसे किसान आढ़तियों से बाजरा मंडी लाने के बारे में पूछ रहे हैं। किसानों ने अपनी फसल घर पर रखी हुई है। उनका कहना है कि सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद या भावांतर पर निर्णय नहीं लिया है।किसानों ने सरकार से जल्द खरीद शुरू करने की मांग की है। वीरवार को नौ किसान 1509 किस्म का 180 क्विंटल धान लेकर मंडी पहुंचे। धान की निजी खरीद 3600 से 3800 रुपये प्रति क्विंटल हुई। छह किसान 205 क्विंटल बाजरा लेकर आए, जिसकी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। अब तक मंडी में 450 क्विंटल धान और 300 क्विंटल बाजरे की आवक हुई है। 10 हेडिंग बनाएंइंसेटबीज वितरण और पंजीकरणशहर में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पास हरियाणा बीज विकास निगम बीज बिक्री केंद्र है। यहां 100 क्विंटल 826 किस्म का गेहूं बीज बचा है। चार दिनों में करीब 700 क्विंटल गेहूं किसानों को वितरित किया गया। वीरवार को 303 किस्म का गेहूं बीज खत्म हो गया। वीरवार को बीज बिक्री केंद्र से 215 क्विंटल गेहूं बीज बांटा गया।इंसेटफसल पंजीकरण में देरीछुट्टी के दिन सरल केंद्र में फसल पंजीकरण की व्यवस्था केवल एक दिन ही चल पाई। वीरवार को यह काम फिर से लघु सचिवालय के पुराने कमरे में शुरू किया गया। इस कारण किसानों को पंजीकरण के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि वीरवार को पहले दिन जैसी भीड़ नहीं थी। फिर भी किसानों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी।वर्जनअनाज मंडी झज्जर में रात में आढ़तियों ने चौकीदार रखा है। अब फसल की आवक शुरू हो गई है। इसके चलते अब दिन में भी चौकीदार रखा जाएगा। मार्केट कमेटी की तरफ से चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।- विनोद पूनिया, प्रधान, आढ़ती एसोसिएशन अनाज मंडी झज्जरवर्जनअनाज मंडी में इस बार चौकीदार रखने के लिए सरकार की तरफ से आदेश दिए गए है। मंडी में चौकीदार की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा अभी खरीद को लेकर सरकार की तरफ से कोई पत्र नहीं मिला है।- रामनिवास, सचिव, मार्केट कमेटी झज्जर