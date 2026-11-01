रेलवे और देवी लाल पार्क में डॉग स्क्वाड ने चलाया सर्च अभियान

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टीम ने लाइनपार थाना के सामने स्थित रेलवे पार्क और दिल्ली-रोहतक रोड स्थित देवी लाल पार्क में तलाशी ली। पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर नशे से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाना और अवैध कारोबार पर रोक लगाना है। पुलिस की ओर से अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी और जांच लगातार की जा रही है। विज्ञापन

-फोटो 90 : लाइनपार रेलवे पार्क में डॉग स्कवाड के साथ तलाशी अभियान चलाते पुलिसकर्मी। स्रोत पुलिस







-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- टीम ने लाइनपार थाना के सामने स्थित रेलवे पार्क और दिल्ली-रोहतक रोड स्थित देवी लाल पार्क में तलाशी ली। पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर नशे से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाना और अवैध कारोबार पर रोक लगाना है। पुलिस की ओर से अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी और जांच लगातार की जा रही है।-फोटो 90 : लाइनपार रेलवे पार्क में डॉग स्कवाड के साथ तलाशी अभियान चलाते पुलिसकर्मी। स्रोत पुलिस

बहादुरगढ़। नशे के खिलाफ अभियान के तहत शनिवार को पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम ने शहर के रेलवे पार्क और देवी लाल पार्क में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान प्रशिक्षित डॉग की मदद से पार्कों के अलग-अलग हिस्सों की जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई।