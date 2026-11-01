फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Dog squad conducted a search operation at the railway area and Devi Lal Park.

रेलवे और देवी लाल पार्क में डॉग स्क्वाड ने चलाया सर्च अभियान

Sun, 01 Nov 2026 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
Dog squad conducted a search operation at the railway area and Devi Lal Park.
-फोटो 90 : लाइनपार रेलवे पार्क में डॉग स्कवाड के साथ तलाशी अभियान चलाते पुलिसकर्मी। स्रोत पुलिस
बहादुरगढ़। नशे के खिलाफ अभियान के तहत शनिवार को पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम ने शहर के रेलवे पार्क और देवी लाल पार्क में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान प्रशिक्षित डॉग की मदद से पार्कों के अलग-अलग हिस्सों की जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई।
विज्ञापन

टीम ने लाइनपार थाना के सामने स्थित रेलवे पार्क और दिल्ली-रोहतक रोड स्थित देवी लाल पार्क में तलाशी ली। पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर नशे से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाना और अवैध कारोबार पर रोक लगाना है। पुलिस की ओर से अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी और जांच लगातार की जा रही है।
विज्ञापन

-फोटो 90 : लाइनपार रेलवे पार्क में डॉग स्कवाड के साथ तलाशी अभियान चलाते पुलिसकर्मी। स्रोत पुलिस



----------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed