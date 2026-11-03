डॉक्टरों ने खेल-गीत और संगीत के बीच मनाया प्री-दिवाली उत्सव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:27 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:27 AM IST
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झज्जर। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन (नीमा), कल्पवृक्ष हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और सिग्नेचर ग्लोबल की ओर से रेवाड़ी रोड स्थित निजी गार्डन में प्री-दिवाली महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टरों के लिए तनाव मुक्ति कार्यक्रम भी रखा गया। डॉक्टरों ने खेल, गीत-संगीत और नृत्य में हिस्सा लिया।
नीमा के अध्यक्ष डॉ. यशपाल फोगाट ने कहा कि डॉक्टर दिन-रात मरीजों की सेवा में जुटे रहते हैं। इससे उन पर मानसिक दबाव रहता है। ऐसे आयोजन उन्हें तनाव से राहत देते हैं। साथ ही नई ऊर्जा से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं।
कल्पवृक्ष हाउसिंग के सीईओ आनंद यादव और सीओओ अरविंद यादव ने कहा कि डॉक्टर समाज के स्वास्थ्य रक्षक हैं। उनका सम्मान करना गर्व की बात है। कार्यक्रम में मानसिक शांति और कार्य-जीवन संतुलन पर भी चर्चा हुई। इसके बाद सुरक्षित वातावरण में आतिशबाजी की गई।
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अंत में सभी डॉक्टरों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नीमा के महासचिव डॉ. सुमन विरोदिया, कोषाध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉ. सुमित्रा, आनंद यादव, अरविंद यादव और गजना चौधरी मौजूद रहीं।
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नीमा के अध्यक्ष डॉ. यशपाल फोगाट ने कहा कि डॉक्टर दिन-रात मरीजों की सेवा में जुटे रहते हैं। इससे उन पर मानसिक दबाव रहता है। ऐसे आयोजन उन्हें तनाव से राहत देते हैं। साथ ही नई ऊर्जा से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं।
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कल्पवृक्ष हाउसिंग के सीईओ आनंद यादव और सीओओ अरविंद यादव ने कहा कि डॉक्टर समाज के स्वास्थ्य रक्षक हैं। उनका सम्मान करना गर्व की बात है। कार्यक्रम में मानसिक शांति और कार्य-जीवन संतुलन पर भी चर्चा हुई। इसके बाद सुरक्षित वातावरण में आतिशबाजी की गई।
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अंत में सभी डॉक्टरों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नीमा के महासचिव डॉ. सुमन विरोदिया, कोषाध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉ. सुमित्रा, आनंद यादव, अरविंद यादव और गजना चौधरी मौजूद रहीं।