डॉक्टरों ने खेल-गीत और संगीत के बीच मनाया प्री-दिवाली उत्सव

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नीमा के अध्यक्ष डॉ. यशपाल फोगाट ने कहा कि डॉक्टर दिन-रात मरीजों की सेवा में जुटे रहते हैं। इससे उन पर मानसिक दबाव रहता है। ऐसे आयोजन उन्हें तनाव से राहत देते हैं। साथ ही नई ऊर्जा से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं।कल्पवृक्ष हाउसिंग के सीईओ आनंद यादव और सीओओ अरविंद यादव ने कहा कि डॉक्टर समाज के स्वास्थ्य रक्षक हैं। उनका सम्मान करना गर्व की बात है। कार्यक्रम में मानसिक शांति और कार्य-जीवन संतुलन पर भी चर्चा हुई। इसके बाद सुरक्षित वातावरण में आतिशबाजी की गई।अंत में सभी डॉक्टरों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नीमा के महासचिव डॉ. सुमन विरोदिया, कोषाध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉ. सुमित्रा, आनंद यादव, अरविंद यादव और गजना चौधरी मौजूद रहीं।