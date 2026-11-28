देवीलाल पार्क से महाराणा प्रताप चौक तक बदहाल मार्ग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:29 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:29 PM IST
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महेंद्रगढ़ शहर में देवीलाल पार्क से महाराणा प्रताप चौक तक जाने वाला मार्ग बदहाल होने के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिससे वाहन चालकों को संभलकर निकलना पड़ता है। विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग जोखिम भरा बना हुआ है। सड़क की मरम्मत नहीं होने से समस्या लगातार बनी हुई है। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन से मार्ग की सुध लेने और जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके।
--- संदीप तिवाड़ी, निवासी
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