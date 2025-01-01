पीआर धान में 123 किसानों को 1.70 करोड का किया गया भुगतान

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जिले की अनाज मंडियों में अब तक 764 किसानों से 38346.40 क्विंटल पीआर धान की आवक हुई है। इसमें से अब तक 420 किसानों के 24995.30 क्विंटल पीआर धान का ऑक्शन हुआ है, जिसमें से 288 किसानों के 17639.20 क्विंटल पीआर धान की सरकारी खरीद हुई है। इसके साथ ही पीआर धान की फसल के उठान के लिए अब तक 24 गेट पास काटे गए है, जिसमें 8888.30 क्विंटल पीआर धान का उठान भी किया जा चुका है।जिले की अनाज मंडियों में बाजरे व धान के फसल की आवक लगातार जारी है। पीआर धान की सरकारी खरीद चली हुई है। इसके अलावा अन्य किस्म के धान व बाजरे की प्राइवेट खरीद चल रही है। वहीं, मंडियों में अलग-अलग किस्मों के धान की फसल बोली के आधार पर चल रही है, जो कि प्राइवेट खरीददारों की तरफ से खरीद की जा रही है। मंडियों में धान के आने के बाद उसी दिन प्राइवेट खरीददारों की तरफ से खरीद की जा रही है। इसके अलावा बाजरे व धान के फसल का खरीद किए जाने के बाद उठान भी किया जा रहा है।ई-खरीद पोर्टल बंद, नहीं कटे गेट पासअनाज मंडी झज्जर में मंगलवार को एक किसान अपनी बाजरे की फसल लेकर पहुंचा। इस दौरान गेट पास नहीं कटा। आढ़ती एसोसिएशन झज्जर अनाज मंडी के प्रधान विनोद पूनिया ने बातया कि किसान के बाजरे का गेट पास नहीं कटने चलते किसान अपना बाजरा डालकर चला गया। मार्केट कमेटी सचिव ने कहा कि सरकार की तरफ से ई-खरीद पोर्टल को गेट पास काटने के लिए बंद कर दिया है।बाजरे व धान की आवक व प्राइवेट खरीदजिले में अब तक बाजरे की फसल के लिए 13000 किसानों के गेट पास काटे गए हैं, जिनसे 390850.60 क्विंटल बाजरे की आवक दर्ज की गई। बाजरे की प्राइवेट खरीद जारी है। अब तक झज्जर मंडी में 162000 क्विंटल बाजरे की फसल खरीदी गई, जिसमें से 130000 क्विंटल का उठान किया गया है। झज्जर अनाज मंडी में मंगलवार को 10000 क्विंटल धान की प्राइवेट खरीद हुई है। इस दौरान 1509 व 1692 किस्म का मशीन का धान 4000 से 4300 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया। वहीं, हाथ का धान 4200 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया। इसके अलावा 1121 किस्म हाथ का धान 5000 से 5300 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया। इसके साथ ही 1718 किस्म का धान 4900 से 5100 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया है।