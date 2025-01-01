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Hindi News ›   City & states ›   Conveyed a message to children about preventing food waste.

बच्चों को भोजन की बर्बादी रोकने का दिया संदेश

Sat, 17 Oct 2026 03:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:17 AM IST
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झज्जर। विश्व खाद्य दिवस पर नव पंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सेक्टर-6 स्थित राजपूत धर्मशाला में बच्चों को भोजन के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। संस्था की सदस्य कोमल ने बच्चों को जरूरत के अनुसार भोजन लेने और अन्न की बर्बादी रोकने के लिए प्रेरित किया।
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कोमल ने कहा कि भोजन हमारी जरूरत होने के साथ प्रकृति का अनमोल उपहार और मेहनत का परिणाम है। भोजन बर्बाद करने के बजाय जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। उन्होंने बच्चों से अन्न का सम्मान करने और थाली में उतना ही भोजन लेने की अपील की, जितना वे खा सकें।
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