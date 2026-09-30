महंगाई की मार : निर्माण सामग्री की लागत बढ़ी, सरिया-पाइप के दाम चढ़े

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काठमंडी लोहे का कारोबार करने वाले व्यापारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मकान निर्माण में सरिया और लोहे की सामग्री पर बड़ी राशि खर्च होती है। ऐसे में कीमत बढ़ने पर पूरे निर्माण बजट में अंतर आ जाता है। बारिश का दौर कम होने के बाद निर्माण कार्यों में तेजी आई है। इसके चलते सरिया, पाइप, गार्डर और अन्य निर्माण सामग्री की मांग भी बढ़ी है। बहादुरगढ़ में नई कॉलोनियों के साथ-साथ पुराने मकानों में निर्माण और मरम्मत के कार्य भी चल रहे हैं। मांग बढ़ने का असर बाजार में दिखाई दे रहा है। दिवाली का त्योहार भी नजदीक है। इसको लेकर भी मरम्मत कराई जा रही है।बाहर से आता है कच्चा मालव्यापारी सुरेश कुमार के मुताबिक लोहे और स्टील से संबंधित कई उत्पादों के लिए बहादुरगढ़ के बाजार को बाहरी मिलों और सप्लायरों पर निर्भर रहना पड़ता है। मिल स्तर पर कीमतों में बदलाव होने पर उसका असर स्थानीय बाजार में भी दिखाई देता है। इसके अलावा परिवहन लागत और अन्य खर्च बढ़ने से भी सामग्री के दाम प्रभावित होते हैं।मकान बनाने वालों की बढ़ी चिंतामकान निर्माण करा रहे हरीश कुमार, सतीश वर्मा ने बताया कि सीमेंट, ईंट, रेत-बजरी के बाद अब लोहे की कीमतों में बढ़ोतरी से निर्माण का अनुमानित खर्च बढ़ रहा है। जिन लोगों ने पहले से बजट तय कर रखा है, उनके लिए बढ़ी कीमतों के कारण अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करना चुनौती बन रहा है। वहीं, कुछ लोग कीमतों में स्थिरता आने का इंतजार भी कर रहे हैं।यह बढ़े हैं दामरेलवे रोड के व्यापारी मंजीत कुमार ने बताया कि बाजार में 15 अगस्त को ब्रांडेड सरिया 63 रुपये किलो था, जो अब 78 रुपये किलो पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि लोकल ब्रांड के सरिया पर आठ रुपये किलो बढ़े हैं। एंगल 40 रुपये था, जो अब 57 रुपये किलो है। पाइप 10 रुपये प्रति किलो बढ़कर 55 से 65 रुपये, गार्डर 54 रुपये से बढ़कर 61 रुपये हो गया है।-फोटो 83 : काठमंडी में एक दुकान के बाहर रखा सरिया। संवाद