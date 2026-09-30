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Hindi News ›   City & states ›   Construction material costs rise; prices of steel bars and pipes

महंगाई की मार : निर्माण सामग्री की लागत बढ़ी, सरिया-पाइप के दाम चढ़े

Wed, 30 Sep 2026 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:17 AM IST
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Construction material costs rise; prices of steel bars and pipes
फोटो 83: बहादुरगढ़ में काठमंडी में दुकान के बाहर रखा सरिया। संवाद - फोटो : 1
बहादुरगढ़। मानसून के बाद निर्माण कार्यों में तेजी आने के साथ ही निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बहादुरगढ़ के बाजार में सरिया, लोहे के पाइप, गार्डर, कॉलम और अन्य लोहे से तैयार होने वाली सामग्री के दाम में तेजी देखी जा रही है। कारोबारियों के अनुसार पिछले करीब एक महीने से लोहे की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव रहा है, जिसका सीधा असर मकान और अन्य निर्माण कार्यों की लागत पर पड़ रहा है। शहर में मकान बनाने की तैयारी कर रहे लोगों का बजट लोहे की बढ़ती कीमतों के कारण प्रभावित हो रहा है।
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काठमंडी लोहे का कारोबार करने वाले व्यापारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मकान निर्माण में सरिया और लोहे की सामग्री पर बड़ी राशि खर्च होती है। ऐसे में कीमत बढ़ने पर पूरे निर्माण बजट में अंतर आ जाता है। बारिश का दौर कम होने के बाद निर्माण कार्यों में तेजी आई है। इसके चलते सरिया, पाइप, गार्डर और अन्य निर्माण सामग्री की मांग भी बढ़ी है। बहादुरगढ़ में नई कॉलोनियों के साथ-साथ पुराने मकानों में निर्माण और मरम्मत के कार्य भी चल रहे हैं। मांग बढ़ने का असर बाजार में दिखाई दे रहा है। दिवाली का त्योहार भी नजदीक है। इसको लेकर भी मरम्मत कराई जा रही है।
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बाहर से आता है कच्चा माल

व्यापारी सुरेश कुमार के मुताबिक लोहे और स्टील से संबंधित कई उत्पादों के लिए बहादुरगढ़ के बाजार को बाहरी मिलों और सप्लायरों पर निर्भर रहना पड़ता है। मिल स्तर पर कीमतों में बदलाव होने पर उसका असर स्थानीय बाजार में भी दिखाई देता है। इसके अलावा परिवहन लागत और अन्य खर्च बढ़ने से भी सामग्री के दाम प्रभावित होते हैं।
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मकान बनाने वालों की बढ़ी चिंता

मकान निर्माण करा रहे हरीश कुमार, सतीश वर्मा ने बताया कि सीमेंट, ईंट, रेत-बजरी के बाद अब लोहे की कीमतों में बढ़ोतरी से निर्माण का अनुमानित खर्च बढ़ रहा है। जिन लोगों ने पहले से बजट तय कर रखा है, उनके लिए बढ़ी कीमतों के कारण अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करना चुनौती बन रहा है। वहीं, कुछ लोग कीमतों में स्थिरता आने का इंतजार भी कर रहे हैं।


यह बढ़े हैं दाम

रेलवे रोड के व्यापारी मंजीत कुमार ने बताया कि बाजार में 15 अगस्त को ब्रांडेड सरिया 63 रुपये किलो था, जो अब 78 रुपये किलो पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि लोकल ब्रांड के सरिया पर आठ रुपये किलो बढ़े हैं। एंगल 40 रुपये था, जो अब 57 रुपये किलो है। पाइप 10 रुपये प्रति किलो बढ़कर 55 से 65 रुपये, गार्डर 54 रुपये से बढ़कर 61 रुपये हो गया है।





-फोटो 83 : काठमंडी में एक दुकान के बाहर रखा सरिया। संवाद
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