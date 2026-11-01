बायो फेस्ट में वन्यजीव फोटोग्राफी से लेकर इको आर्ट तक हुईं प्रतियोगिताएं

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प्राचार्य सुमन हुड्डा के नेतृत्व और विभागाध्यक्ष डॉ. नीतू कटारिया व डॉ. शशि रापड़िया के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में जस्ट अ मिनट, वन्यजीव फोटोग्राफी, क्विज और डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन किया गया। इको आर्ट के तहत पोस्टर निर्माण, रंगोली, क्ले मॉडलिंग और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट गतिविधियां भी करवाई गईं।जस्ट अ मिनट में तमन्ना प्रथम, ध्रुव द्वितीय और हर्षिता तृतीय रहीं। वन्यजीव फोटोग्राफी में साक्षी प्रथम, हीना द्वितीय तथा कनिका व तमन्ना तृतीय रहीं। क्विज में शिखा प्रथम, पलक द्वितीय और मयंक व मनीषा तृतीय रहे। इको आर्ट में शिखा व मानसी की जोड़ी प्रथम और हीना व साक्षी की जोड़ी द्वितीय रही। पोस्टर निर्माण में साक्षी प्रथम, तमन्ना द्वितीय तथा देव व हीना तृतीय रहे। प्राचार्य ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं।-फोटो 85 : प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थी कॉलेज स्टाफ के साथ। स्रोत : कॉलेज