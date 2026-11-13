माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं हुईं ठप: Outlook से Teams तक मचा हड़कंप, आखिर क्या थी अचानक आई तकनीकी खराबी की वजह?

माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाएं अचानक ठप होने से दुनियाभर के यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई अपना आउटलुक अकाउंट नहीं खोल पा रहा है, तो कोई ईमेल न जाने की वजह से परेशान है। माइक्रोसॉफ्ट 365, टीम्स और कोपायलट जैसी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। शुरुआत में लोगों को लगा कि सर्वर पर अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने से यह समस्या हुई है, लेकिन कंपनी की शुरुआती जांच में एक अलग ही वजह सामने आई है। माइक्रोसॉफ्ट के कई सर्वर अचानक काम करना बंद कर गए थे। इसके बाद बाकी सर्वरों पर लोड बढ़ता चला गया। आइए समझते हैं कि आखिर यह तकनीकी खराबी कैसे शुरू हुई और इसका असर इतनी सारी सेवाओं पर क्यों पड़ा।

Microsoft Outage: माइक्रोसॉफ्ट में आखिर हुआ क्या था?

कल यानी बृहस्पतिवार देर रात माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सेवा आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट 365 में अचानक परेशानी शुरू हो गई। भारत समेत दुनियाभर के यूजर्स को अपने अकाउंट में लॉग-इन करने, ईमेल भेजने और नए मेल रिसीव करने में दिक्कत आने लगी। कई यूजर्स अपना इनबॉक्स तक नहीं खोल पा रहे थे।

इसका असर केवल आउटलुक पर ही नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और एआई असिस्टेंट कोपायलट पर भी पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट होने वाली ओपनएआई और एंथ्रोपिक की कुछ सेवाओं में भी परेशानी आई है। खासतौर पर माइक्रोसॉफ्ट 365 कनेक्टर से जुड़ी सुविधाओं पर इसका असर पड़ा ।

माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं प्रभावित - फोटो : एआई जनरेटेड

सर्वर ठप होने की क्या वजह आई सामने?

शुरुआत में सर्विसेज ठप होने की वजह सर्वर पर बढ़ता ट्रैफिक मानी जा रही थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की जांच में हैरान करने वाली वजह सामने आई। जांच में कहा कि यह समस्या केवल ज्यादा यूजर्स के एक साथ सर्विस इस्तेमाल करने की वजह से नहीं थी, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सर्वर अचानक उपलब्ध नहीं रह गए थे। इससे काम कर रहे बाकी सर्वरों पर अतिरिक्त लोड पड़ने लगा। जिसका नतीजा यह निकला कि यूजर्स की रिक्वेस्ट को संभालने में दिक्कत आने लगी और आउटलुक समेत दूसरी सेवाओं में कनेक्टिविटी एरर दिखने लगे।

माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी बताया कि प्रभावित सर्वर ऑटोमैटिक हेल्थ चेक में फेल हो रहे थे। ये जांच सर्वर की स्थिति और उसके सही तरीके से काम करने की पुष्टि करने के लिए होती है। कंपनी को शक था कि हाल में हेल्थ चेक से जुड़े एक कंपोनेंट में हुए बदलाव का इससे संबंध हो सकता है। हालांकि, जांच के दौरान इसकी पुष्टि नहीं हुई थी।

एक सर्वर की खराबी से बाकी सेवाओं पर कैसे पड़ा असर?

देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन सेवाएं बड़े सर्वर नेटवर्क पर चलती हैं। जब कोई यूजर आउटलुक खोलता है या फिर इमेल भेजता है, तो उसकी रिक्वेस्ट इन सरवर्स तक पहुंचती है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके यूजर को सेवा उपलब्ध कराते हैं।

लेकिन जब नेटवर्क के कई सर्वर अचानक काम करना बंद कर देते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बाकी सक्रिय सर्वर पर भी आ जाती है। इससे उन पर लोड बढ़ जाता है। अगर वे भी बढ़ी हुई रिक्वेस्ट को ठीक से संभाल नहीं पाते, तो यूजर्स को लॉग-इन, ईमेल भेजने और रिसीव करने में परेशानी होने लगती है।

माइक्रोसॉफ्ट की जांच में भी कुछ ऐसा ही सामने आया। कंपनी ने बताया कि सर्वर के अनुपलब्ध होने से बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ रहा था। प्रभावित सरवर्स पर एक जरूरी प्रक्रिया भी ओवरलोड हो रही थी, जिससे वे जवाब देना बंद कर रहे थे।

आउटलुक अभी भी प्रभावित - फोटो : amarujala.com

Outlook not working today: माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कदम उठाए?