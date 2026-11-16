सर्दी ने बदली स्कूलों की दिनचर्या, अब सुबह 9:30 बजे लगेंगी कक्षाएं

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नई समय सारिणी 16 नवंबर से लागू हो गई है। इसके तहत एकल शिफ्ट वाले स्कूल अब सुबह 9:30 बजे खुलेंगे और दोपहर बाद 3:30 बजे तक चलेंगे। निदेशालय के आदेशों के अनुसार डबल शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों की समय सारिणी में भी बदलाव किया गया है। इनकी पहली शिफ्ट अब सुबह 7:55 बजे शुरू होगी और दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी।पहली शिफ्ट का समय सुबह सात बजे से दोपहर 12:30 बजे तक था। पहली शिफ्ट के विद्यार्थियों को अब स्कूल पहुंचने के लिए 55 मिनट अधिक मिलेंगे। इससे सुबह की कड़ाके की ठंड में बच्चों को घर से जल्दी निकलने की परेशानी कम होगी।जिले में कुल 723 राजकीय स्कूल संचालित हैं। इनमें 423 प्राथमिक विद्यालय हैं। इन सभी सरकारी स्कूलों में करीब एक लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में समय में बदलाव का लाभ बड़ी संख्या में बच्चों को मिलेगा।बाक्सशहर में भिवानी रोड स्थित बाल आश्रम स्कूल और रेलवे जंक्शन क्षेत्र में संचालित विद्यालय डबल शिफ्ट में चलते हैं। इन स्कूलों में भी नई समय सारिणी के अनुसार कक्षाएं लगेंगी। स्कूलों का समय बदलने के पीछे का उद्देश्य सुबह की ठंड और शाम को जल्दी अंधेरा होने के कारण विद्यार्थियों को होने वाली दिक्कतों से बचाना है।16 नवंबर से संबंधित सभी सरकारी स्कूलों में नई समय सारिणी लागू कर दी गई है। सर्दियों में बच्चों को सुबह जल्दी घर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौसम के अनुकूल समय निर्धारित करने के साथ स्कूलों में पढ़ाई का नियमित समय भी बनाए रखा गया है।मुन्नी देवी, जिला शिक्षा अधिकारी, जींदफोटो कैप्शन15जेएनडी24: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जींद। संवाद