सीजेपी ने पुलिस पर मीटिंग में रोकने के आरोप लगाए

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नॉर्थ ईस्ट जोन इंचार्ज अंकित भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बैठक में शामिल होने से उनके साथियों को रोका गया और पुलिस के फोन कर दबाव बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि साथियों से बैठक में न जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। नेताओं ने कहा कि हरियाणा में संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके अभियान के बाद सरकार ने जो 400 करोड़ जारी करने कि घोषणा की है, उसकी सूची हमें दी जाए कि किस स्कूल को कितना बजट मिला है।