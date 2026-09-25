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एसएसपी के आदेश की धज्जियां: नैनीताल रोड पर छात्रसंघ चुनाव की आड़ में अराजकता, प्रत्याशी वाहनों की छत पर चढ़े

Fri, 25 Sep 2026 02:10 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Fri, 25 Sep 2026 02:10 PM IST
सार

एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के सख्त निर्देश के बावजूद हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर छात्रसंघ चुनाव की आड़ में अराजकता जारी रही। 

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Chaos on Nainital Road under the guise of student union elections in haldwani
नैनीताल रोड पर छात्रसंघ चुनाव की आड़ में अराजकता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हल्द्वानी में एसएसपी के सख्त निर्देश के बाबजूद नैनीताल रोड पर छात्रसंघ चुनाव की आड़ में अराजकता का सिलसिला जारी है। बृहस्पतिवार को एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने निर्देश दिए थे कि नामांकन के दौरान कोई भी रैली नहीं निकाली जाएगी। ऐसा होता है तो तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके बावजूद शुक्रवार सुबह से ही नैनीताल रोड पर रैलियों का सिलसिला जारी है। बड़ी बात यह भी है कि रैलियों  में अराजकता भी जमकर हो रही है।
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छात्र नेताओं के समर्थक तो दूर खुद प्रत्याशी प्रचार वाहनों की छत पर खड़े नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। 

एसपी सिटी ने रुकवाई गाड़ियां
नैनीताल रोड पर अराजकता के दौरान पहुंचे एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने खुद कई प्रचार वाहन रुकवाए और चालान कज कार्रवाई कराई।
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