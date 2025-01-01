सिविल अस्पताल में कैंसर ओपीडी एक्सटेंशन का काम रुका

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यहां बता दें कि सिविल अस्पताल में सीएसआर के तहत कैंसर के गंभीर मरीजों के लिए ओपीडी सेक्शन बनाया जा रहा है। यहां पर उन मरीजों के लिए ओपीडी होगी, जाे कैंसर के गंभीर मरीज होंगे और उनको ऊपर जाने में दिक्कत हाेती है। ऐसे मरीजों के लिए नीचे केबिन में ही ओपीडी की व्यवस्था की जाएगी। यह तीसरी मंजिल पर फिलहाल चल रही ओपीडी का एक्सटेंशन है। फिलहाल सीएसआर के तहत केबिन को लगा दिया गया है। इस पर एसी लगा दी गई है और फिटिंग का काम किया जा रहा है। अभी फिलहाल बाकी अन्य काम रह गया है, जिस कारण कई दिनों से बंद पड़ा है। बताया जा रहा है कि सीएसआर के तहत मिलने वाली राशि को लेकर फाइल डीसी कार्यालय में अटकी पड़ी है। इस कारण काम नहीं हो रहा।मरीजों की कीमो हुई शुरूसिविल अस्पताल के तीसरी मंजिल पर वार्ड बनाया गया है, जहां अब तक केवल एक ही मरीज की ट्रायल के रूप में कीमो हो चुकी है। अब एम्स बाढ़सा की तरफ से नियमित मरीज भेजने इसी सप्ताह से शुरू किए जाएंगे। उसके बाद नियमित इलाज शुरू होगा।फिलहाल 460 मरीजों का रिकार्डस्वास्थ्य विभाग के पास जिले के 460 कैंसर मरीजों का ही रिकार्ड है। इन 460 मरीजों के बस पास व पेंशन बनी हुई है। इसके अलावा अन्य रिकार्ड नहीं है।वर्जनसिविल अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए ओपीडी एक्सटेंशन तैयार करवाई जा रही है। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से काम रुका है, लेकिन इस माह में काम पूरा करवाया जाएगा। उसके बाद गंभीर मरीजों की ओपीडी नीचे शुरू हो जाएगी।डॉ. आकृति हुड्डा, उप सिविल सर्जन