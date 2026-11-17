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वाहन चालक तिलक ने बताया कि सफेद पट्टियां नहीं होने से रात में वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। मनजीत ने कहा कि झाड़ियों के कारण सामने से वाहन आने पर निकलने में परेशानी होती है। वहीं प्रदीप ने चौकों पर अंधेरे में वाहन निकालने को जोखिम भरा बताते हुए प्रशासन से सुधार की मांग की।उपमंडल अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि बाईपास पर जल्द सफेद पट्टियां बनवाई जाएंगी। माजरा चौक और गुरुग्राम चौक की भी मरम्मत कराई जाएगी, ताकि वाहन चालकों को परेशानी न हो।चौकों का बुरा हालमाजरा चौक और गुरुग्राम चौक पर वर्षों पहले लाइट लगाई गई थी लेकिन आज वे खराब पड़ी हैं और गोल चक्कर भी टूट चुके हैं। उन पर लगाए गए लोहे के पोल हादसों को न्योता दे रहे हैं। सबसे बुरा हाल माजरा चौक का है जहां लोहे के पोल वाहन चालकों के लिए परेशानी बने हुए हैं।फोटो नंबर 71: बाईपास के माजरा चौक पर बने गोल चक्कर से निकलते वाहन।(संवाद)