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Hindi News ›   City & states ›   Block-level road safety quiz competition to be held on the 14th.

14 को होगी खंड स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

Tue, 13 Oct 2026 02:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:53 AM IST
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झज्जर। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 14 अक्तूबर को सुबह 11 से 12 बजे तक खंड स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिला नोडल अधिकारी एसीपी अखिल कुमार ने बताया कि जिले के 520 सरकारी और 320 निजी स्कूलों सहित सभी आईटीआई और कॉलेजों में प्रथम चरण की प्रतियोगिता कराई जा चुकी है। यातायात पुलिस और आरएसओ विद्यार्थियों को जागरूक कर रहे हैं। जिला यातायात पुलिस समन्वयक सतप्रकाश के अनुसार प्रतियोगिता चार वर्गों में होगी। स्कूल स्तर पर प्रत्येक वर्ग के प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे।
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