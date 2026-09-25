सेवा संकल्प अभियान को लेकर भाजपा की समीक्षा बैठक

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बैठक में अभियान के तहत जिले में आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। विकास वाल्मीकि ने पदाधिकारियों एवं मंडल अध्यक्षों से अभियान के तहत अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने तथा संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचारों पर भी चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों को जीवन और संगठनात्मक कार्यों में अपनाने का संकल्प लिया। हरविंद्र कोहली ने संगठनात्मक समन्वय और आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। बैठक में जिला मीडिया प्रभारी गीतांशु चावला भी मौजूद रहे।