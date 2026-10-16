रणजी ट्रॉफी में डेब्यू खिलाड़ियों के प्रदर्शन से परिजनों में खुशी

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जबकि सामंत ने पहली पारी में 38 रन बनाए और एक विकेट हासिल किया। कनिष्क को उनके प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि से उनके परिजनों में खुशी है।बीसीसीआई की ओर से 11 अक्तूबर से आयोजित रणजी ट्रॉफी में हरियाणा का पहला मुकाबला हिमाचल प्रदेश से हुआ। इस मैच में कनिष्क चौहान ने बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दिया। वहीं, सामंत जाखड़ ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में टीम के लिए उपयोगी प्रदर्शन किया। दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हरियाणा की जीत में अहम भूमिका निभाई।मैन ऑफ द मैच चुने गए थे कनिष्ककनिष्क चौहान की माता सरिता चौहान ने कहा कि कनिष्क से जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी, वैसा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन उनके खेल से वह खुश हैं। कनिष्क को मैन ऑफ द मैच चुने जाने से उनकी खुशी और बढ़ गई है। उन्हें उम्मीद है कि कनिष्क आगामी मुकाबलों में भी बेहतर प्रदर्शन कर हरियाणा की जीत में योगदान देगा।सामंत जाखड़ के पिता देवेंद्र जाखड़ ने कहा कि बेटे के रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने से वह बेहद खुश हैं। इससे पहले सामंत हरियाणा की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में भी पदार्पण कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सामंत जिस क्रम पर बल्लेबाजी करता है, उसे देखते हुए उसका प्रदर्शन संतोषजनक रहा।