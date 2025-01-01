धान कटाई के लिए मांगी दो माह की जमानत याचिका ठुकराई

विज्ञापन

अदालत ने कहा कि अब धान की कटाई हाथों से नहीं बल्कि मशीनों से की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी कटाई की व्यवस्था कर सकते हैं। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि आरोपी के खेतों में धान की फसल तैयार है। परिवार में पत्नी और नाबालिग बेटा फसल की देखरेख और कटाई में सक्षम नहीं हैं।भैंस के लेनदेन को लेकर हमला करने का है आरोपपुलिस के अनुसार, बादली निवासी विक्रम ने 25 जुलाई 2025 को सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके पिता सतबीर उर्फ शक्ति भैंसों का कारोबार करते हैं। सतबीर उर्फ मंडी ने भैंस के लेनदेन को लेकर डेयरी में उन पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सतबीर उर्फ मंडी को गिरफ्तार किया था। आरोपी की नियमित जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित है जिस पर 2 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित है।