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सड़कों पर उड़ती धूल, खुले में पड़े कूड़े के ढेर और प्लास्टिक कचरे में आग लगाने की घटनाएं प्रदूषण बढ़ा रही हैं। ऐसे मामलों में अब तक पांच एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन घटनाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है।प्रदूषण के कारण लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। सुबह सैर करने वालों की संख्या भी घटने लगी है। चिकित्सकों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने तथा प्रदूषण अधिक होने पर सुबह की सैर से बचने की सलाह दी है।हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. सुनील श्योराण ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।फोटो-56: बहादुरगढ़ में प्रदूषण के कारण छाया स्मॉग। संवाद