गोल्ड लेकर गांव लौटे अयान बोले-देश के लिए कई पदक जीतना लक्ष्य

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स्वागत समारोह में अयान ने बताया कि जब वह जापान में अभ्यास कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में चयन होने की जानकारी मिली। अचानक मिली इस खबर से वह बेहद खुश हुए और तुरंत परिजनों से फोन पर बात कर अपनी खुशी साझा की। परिजनों ने उन्हें टीम के लिए पूरी मेहनत करने का आशीर्वाद दिया। अयान ने कहा कि आज गोल्ड मेडल के रूप में उसी मेहनत और आशीर्वाद का परिणाम सामने है।अयान ने कहा कि अब उनका अगला निशाना देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करना और लगातार पदक जीतना है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए कहा कि खेल और पढ़ाई में मेहनत व लगन से सफलता हासिल की जा सकती है।वहीं अयान के पिता संदीप और मां सोनिया ने देसी घी से बने चूरमे और मिठाई खिलाकर बेटे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अयान की उपलब्धि से परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव का मान बढ़ा है। परिवार को उम्मीद है कि वह भविष्य में भी देश के लिए बड़े पदक जीतकर गांव का नाम रोशन करेगा।नेताओं से लेकर खेल प्रेमियों तक पहुंचेस्वागत समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ गांव के सरपंच अनिल कुमार और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने अयान की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उनका उत्साह बढ़ाया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।फोटो नंबर 73: