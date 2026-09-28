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Hindi News ›   City & states ›   Awareness rally held in Balaur village under Poshan Maah.

पोषण माह के तहत गांव बालौर में निकाली जागरूकता रैली

Mon, 28 Sep 2026 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:04 AM IST
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Awareness rally held in Balaur village under Poshan Maah.
फोटो-90:कार्यक्रम में भाग लेती महिलाएं। स्रोत विभाग - फोटो : File Photo
बहादुरगढ़। पोषण माह के तहत गांव बालौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर संगीता के नेतृत्व में किया गया। रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं विमला, पूनम, लता और इस्सो देवी के साथ गांव की महिलाएं सुमन, रमेश, अनिता, गीता और ज्योति भी शामिल हुईं।
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रैली के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने ग्रामीणों को ‘सही पोषण, देश रोशन’ का संदेश दिया। उन्होंने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी दी।
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कार्यकर्ताओं ने बताया कि पोषण माह का उद्देश्य कुपोषण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस दौरान ग्रामीणों को हरी पत्तेदार सब्जियों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया।
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