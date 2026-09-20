झज्जर के एथलीटों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीते पांच पदक

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साल्हावास। 13वीं हरियाणा राज्य ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 19 व 20 सितंबर को नरवाना (जींद) में किया गया। प्रतियोगिता में झज्जर जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच पदक हासिल किए। एथलेटिक्स झज्जर संघ के प्रधान जयप्रकाश जाखड़ ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन एथलेटिक्स हरियाणा की ओर से किया गया।खंड मातनहेल के गांव लडायन की पूनम जाखड़ ने 55.86 मीटर हैमर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले नवंबर 2025 में गुरुग्राम में आयोजित 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव में भी पूनम ने 53.10 मीटर हैमर थ्रो कर स्वर्ण पदक हासिल किया था।गांव अकेहड़ी मदनपुर की ज्योति ने भाला फेंक में रजत पदक जीता। गांव बिरधाना के अमित दहिया ने 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। गांव सोलधा के तुषार काजला ने कांस्य और गांव चिमनी के निर्भय ने 67 मीटर हैमर थ्रो में रजत पदक जीता।अब ये खिलाड़ी 8 से 11 अक्तूबर तक दिल्ली में होने वाली 65वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। संघ के सचिव चरण सिंह राठी ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।