अटल सेवा केंद्र बना परेशानी का सबब
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:53 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:53 AM IST
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बहादुरगढ़। सेक्टर-9ए मार्केट के पार्किंग एरिया में बनाया गया अटल सेवा केंद्र कई वर्ष बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। लंबे समय से उपयोग में नहीं आने के कारण इसका ढांचा जर्जर हो रहा है और पार्किंग व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। दुकानदारों विनोद कुमार और सुरेश शर्मा ने बताया कि केंद्र की खिड़कियां और दरवाजे क्षतिग्रस्त हैं तथा स्ट्रक्चर प्रचार सामग्री से अटा पड़ा है। उन्होंने यहां असामाजिक तत्वों के जमावड़े और परिसर का शौचालय के रूप में इस्तेमाल होने की शिकायत की। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय आसपास शराब पीने वाले भी बैठते हैं। केंद्र के आसपास सामान रखे जाने से पार्किंग की जगह प्रभावित हो रही है। लोगों ने पार्षद प्रतिनिधि राजेश सैनी से केंद्र हटाकर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की।
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