एक्यूआई 189 पहुंचा, पार्कों में मास्क लगाकर सैर करने लगे लोग

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शहर में प्रदूषण बढ़ने के पीछे वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़कों पर उड़ती धूल और जगह-जगह कूड़ा जलाया जाना प्रमुख कारण बने हैं। कई इलाकों में खुले में कूड़ा जलाने से उठने वाला धुआं आसपास के वातावरण को प्रभावित कर रहा है। लोगों का कहना है कि कूड़ा जलाने वालों पर कार्रवाई नहीं होने से समस्या बढ़ रही है।एक्यूआई के लगातार बढ़ने के साथ ही अब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले चरण की पाबंदियां लागू होने की आशंका जताई जा रही है। इसके तहत प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के साथ धूल और कूड़ा जलाने जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई तेज की जा सकती है। 1 अक्तूबर को बहादुरगढ़ में एक्यूआई 152, 2 को 198, 3 को 162 और 4 अक्तूबर को 189 दर्ज किया गया।बारिश से राहत की उम्मीदमौसम विभाग के अधिकारियों ने 6 से 8 अक्तूबर के बीच बारिश की संभावना जताई है। बारिश होने पर धूल और प्रदूषण के स्तर में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही तापमान में गिरावट से मौसम में ठंडक बढ़ेगी। पिछले तीन दिनों से तापमान में यकायक वृद्धि हुई है। सोमवार को अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी की मात्रा 26 से 87 प्रतिशत तक रही।ग्रेप-1 लागू होने पर ये रहेंगी पाबंदियांखुले में कूड़ा जलाने पर रोक और उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के उपाय होंगे।निर्माण एवं तोड़फोड़ वाले स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सड़कों की नियमित सफाई और जरूरत के अनुसार पानी का छिड़काव होगा। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच और कार्रवाई बढ़ाई जा सकती है। औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों की निगरानी बढ़ेगी। संबंधित विभागों की ओर से प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी और प्रवर्तन तेज किया जाएगा।