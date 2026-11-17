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उन्होंने बताया कि पुरस्कारों के तहत श्रीमती सुषमा स्वराज अवार्ड के लिए पांच लाख, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड के लिए 1.50 लाख, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड और बहन शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड के लिए एक-एक लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। विज्ञापन

इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51 हजार और सरकारी कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता व महिला उद्यमी अवार्ड के लिए 21-21 हजार रुपये दिए जाएंगे। विजेताओं को प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुरस्कारों के तहत श्रीमती सुषमा स्वराज अवार्ड के लिए पांच लाख, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड के लिए 1.50 लाख, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड और बहन शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड के लिए एक-एक लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51 हजार और सरकारी कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता व महिला उद्यमी अवार्ड के लिए 21-21 हजार रुपये दिए जाएंगे। विजेताओं को प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

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बादली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2027) पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए पात्र महिलाएं 20 नवंबर तक विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। यह जानकारी एसडीएम विशाल कुमार ने दी।