स्कूल के लिए निकला बच्चा लापता, तलाश में जुटी पुलिस

बहादुरगढ़। शहर के सेक्टर-2 से स्कूल के लिए साइकिल पर निकला बच्चा लापता हो गया। वह सुबह आठ बजे घर से निकला था, लेकिन न तो स्कूल पहुंचा और न ही वापस घर लौटा। पिता अमित कुमार ने सेक्टर-6 थाना पुलिस को शिकायत देकर बच्चे की तलाश की गुहार लगाई है। परिवार ने बच्चे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर लोगों से मदद मांगी है।जानकारी के अनुसार, भावेश का परिवार सेक्टर-2 में शिवनारायण के मकान में किराये पर रहता है। परिजन अपने स्तर पर भी बच्चे की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भावेश के बारे में कोई जानकारी मिलने पर तुरंत परिवार को सूचित करें। थाना सेक्टर 6 एसएचओ सत्यवीर का कहना है कि लापता बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस जुटी हुई है।