जितेंद्र हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, एक दिन के रिमांड पर

बेरी। गांव डीघल में जितेंद्र हत्याकांड में पुलिस ने धांधलान निवासी अरविंद को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। अदालत ने उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मामले में अब तक एक नाबालिग सहित छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।चौकी प्रभारी एएसआई अश्विंदर सिंह ने बताया कि 2-3 जून की मध्यरात्रि को जितेंद्र की घर के बाहर बने कमरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई सोमबीर की शिकायत के अनुसार, हत्या पूर्व में हुई साहिल उर्फ सोनू की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जाएगा।